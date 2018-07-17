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Алиссон близок к переходу в "Ливерпуль"

Голкипер "Ромы" Алиссон близок к переходу в "Ливерпуль", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Красные" готовы предложить за 25-летнего бразильца 70 миллионов евро, "Рома" требует 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне Алиссон провел 49 матчей в составе "Ромы" и пропустил 47 голов.
Теги: Рома Ливерпуль Трансферы
Вчера, 22:45
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№1 Написал: Злой1974 NR (Сегодня, 00:08) #
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Болеет за:
«Барселона»
одно на другое г..
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
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