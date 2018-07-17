Голкипер "Ромы" Алиссон близок к переходу в "Ливерпуль", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио."Красные" готовы предложить за 25-летнего бразильца 70 миллионов евро, "Рома" требует 75 миллионов евро.В минувшем сезоне Алиссон провел 49 матчей в составе "Ромы" и пропустил 47 голов.