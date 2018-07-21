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Новым генеральным директором "Милана" будет назначен Леонардо
Football Italia сообщает, что новым генеральным директором "Милана" станет Леонардо.
Напомним, что сегодня свои полномочия сложили владелец клуба Ли Юнхун и генеральный директор Марко Фассоне. Президентом "Милана" стал Паоло Скарони.
Напомним, что сегодня свои полномочия сложили владелец клуба Ли Юнхун и генеральный директор Марко Фассоне. Президентом "Милана" стал Паоло Скарони.
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