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Джон Терри опроверг слухи о завершении карьеры

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри заявил, что он не принимал решения о завершении карьеры.

Накануне, 22 июля, появилась информация о том, что защитник, последним клубом которого была "Астон Вилла", решил уйти из футбола и собирается начать работать в качестве телевизионного эксперта на канале Sky Sports.

В прошлом сезоне Терри провел в составе "Астон Виллы" 36 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.

Инстаграм Джона Терри
Теги: Терри Астон Вилла
Сегодня, 10:11
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