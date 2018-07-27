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"Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон" согласовали трансфер Александра Зинченко

"Манчестер Сити" принял предложение "Вулверхэмптона" по Александру Зинченко.

Как утверждает Mirror, за украинского футболиста "волки" заплатят 16 млн фуетов.

При этом отмечается, что сам 21-летний футболист не горит желанием менять клуб нынешним летом и собирается остаться в расположении своей нынешней команды.
Теги: Зинченко Манчестер Сити Вулверхэмптон
Сегодня, 10:31
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(2)
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фуетов ... laughing
новостники в своем стиле blush


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:01) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Кубань»
А какой курс у "фуеты"? Насколько стабильная валюта? Вкладываться?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Ну за фуеты можно и купить. А так, он не стоит и 10 млн евроу.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 10:37) #
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  •  (7)

за украинского футболиста "волки" заплатят 16 млн фуетов

какая интересная несуществующая валюта за игрока несуществующей страны
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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