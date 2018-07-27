A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ласина Траоре покинет "Монако"

Дмитрий Селюк, агент нападающего "Монако" Ласина Траоре, сообщил, что футболист скоро покинет французский клуб.

"У него еще год по контракту с "Монако". К нам обращаются много клубов. "Монако" не хочет терять много денег и намерен получить деньги с трансфера.

Все прекрасно понимают, что он будет свободен через сезон бесплатно, а с декабря может подписать новый контракт с любым клубом. Поэтому он на сто процентов уйдет из "Монако" этим летом.

Что касается возвращения в российскую премьер-лигу, то его зарплату могут потянуть лишь три-четыре клуба. Но предложения из России не было", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Траоре Монако
Сегодня, 22:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
зачем этой шпале платить денььги?он бесполезен


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.