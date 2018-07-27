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Ласина Траоре покинет "Монако"
Дмитрий Селюк, агент нападающего "Монако" Ласина Траоре, сообщил, что футболист скоро покинет французский клуб.
"У него еще год по контракту с "Монако". К нам обращаются много клубов. "Монако" не хочет терять много денег и намерен получить деньги с трансфера.
Все прекрасно понимают, что он будет свободен через сезон бесплатно, а с декабря может подписать новый контракт с любым клубом. Поэтому он на сто процентов уйдет из "Монако" этим летом.
Что касается возвращения в российскую премьер-лигу, то его зарплату могут потянуть лишь три-четыре клуба. Но предложения из России не было", - цитирует Селюка Sport24.
"У него еще год по контракту с "Монако". К нам обращаются много клубов. "Монако" не хочет терять много денег и намерен получить деньги с трансфера.
Все прекрасно понимают, что он будет свободен через сезон бесплатно, а с декабря может подписать новый контракт с любым клубом. Поэтому он на сто процентов уйдет из "Монако" этим летом.
Что касается возвращения в российскую премьер-лигу, то его зарплату могут потянуть лишь три-четыре клуба. Но предложения из России не было", - цитирует Селюка Sport24.
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