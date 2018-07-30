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Саломон Рондон может перейти в "Ньюкасл"

Бывший нападающий "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон может стать игроком "Ньюкасла", сообщает Sky Sports.

Напомним, в минувшем сезоне игрок вместе с "Вест Бромвичем" вылетел в Чемпионшип. Сумма трансфера может составить 16,5 миллиона фунтов.
Теги: Рондон Ньюкасл Вест Бромвич Трансферы
Сегодня, 00:24
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