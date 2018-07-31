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Джо Харт может продолжить карьеру в Турции

"Манчестер Сити" готов продать Джо Харта за 5 млн фунтов, сообщает The Times.

Голкипером активно интересуется "Фенербахче".

Последние два сезона Харт провел на правах аренды в "Вест Хэме" и "Торино".
Теги: Фенербахче Манчестер Сити Харт
Сегодня, 09:17
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