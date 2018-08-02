Вадим Скрипченко назначен новым главным тренером "Арарата Армения"

Бывший главный тренер "Анжи", "Урала" и "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко возглавил "Арарат Армения".Вчера армянский клуб опубликовал сообщение на своей официальной странице в фейсбуке об увольнении главного тренера команды Андрея Бабаяна и назначении Скрипченко на вакантный пост.Напомним, "Арарат" отказался от участия в первенстве ФНЛ и переехал в чемпионат Армении.