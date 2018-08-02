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Вадим Скрипченко назначен новым главным тренером "Арарата Армения"

Бывший главный тренер "Анжи", "Урала" и "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко возглавил "Арарат Армения".

Вчера армянский клуб опубликовал сообщение на своей официальной странице в фейсбуке об увольнении главного тренера команды Андрея Бабаяна и назначении Скрипченко на вакантный пост.

Напомним, "Арарат" отказался от участия в первенстве ФНЛ и переехал в чемпионат Армении.

ФК "Арарат Армения"
Теги: Арарат Скрипченко
Сегодня, 15:09
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3
(1)
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:17) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Армении есть пердив?
Скрипченко поможет...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: borlas (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (3)

Писта Арарату. laughing
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:10) #
  • +3
  •  (3)

Толку от него не будет
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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