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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вадим Скрипченко назначен новым главным тренером "Арарата Армения"
Бывший главный тренер "Анжи", "Урала" и "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко возглавил "Арарат Армения".
Вчера армянский клуб опубликовал сообщение на своей официальной странице в фейсбуке об увольнении главного тренера команды Андрея Бабаяна и назначении Скрипченко на вакантный пост.
Напомним, "Арарат" отказался от участия в первенстве ФНЛ и переехал в чемпионат Армении.
ФК "Арарат Армения"
Вчера армянский клуб опубликовал сообщение на своей официальной странице в фейсбуке об увольнении главного тренера команды Андрея Бабаяна и назначении Скрипченко на вакантный пост.
Напомним, "Арарат" отказался от участия в первенстве ФНЛ и переехал в чемпионат Армении.
ФК "Арарат Армения"
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