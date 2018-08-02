"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении Марко Верратти

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти попал в сферу интересов "Манчестер Сити", сообщает Tuttomercatoweb."Горожане" готовы платить 25-летнему итальянцу 11 миллионов евро в год.В минувшем сезоне Верратти провел 38 матчей в составе "ПСЖ", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.