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"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении Марко Верратти

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти попал в сферу интересов "Манчестер Сити", сообщает Tuttomercatoweb.

"Горожане" готовы платить 25-летнему итальянцу 11 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Верратти провел 38 матчей в составе "ПСЖ", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Теги: Верратти Манчестер Сити ПСЖ
Сегодня, 20:47
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