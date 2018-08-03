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Защитник "Эвертона" Эшли Уильямс продолжит карьеру в Чемпионшипе

Пресс-служба "Сток Сити" объявила о подписании защитника Эшли Уильямса.

33-летний валлиец перебрался в новый клуб из "Эвертона" на правах аренды. Он стал шестым новичком "гончаров" этим летом.

В прошлом сезоне Уильямс сыграл в 34 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.
Теги: Суонси Сток Сити
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