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Серхио Агуэро забил 200-й гол за "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил 200-й гол за "горожан" в матче за Суперкубок Англии против "Челси".

Форвард стал первым игроком в истории манчестерского клуба, которому покорилась эта отметка.
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 18:00
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