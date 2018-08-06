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Артуро Видаль: исполнилась моя мечта

Новичок "Барселоны" Артуро Видаль поделился своими впечатлениями после перехода.

"Я очень рад, не терпится начать работу с новыми партнерами по команде. Я исполнил свою мечту.

Хочу поскорее выйти на поле в форме "Барселоны". Надеюсь, что мы достигнем всех целей. Хочу выиграть все турниры, и ради этого я готов оставить все силы на поле", - цитирует чилийца A Bola
Теги: Видаль Барселона Бавария
Сегодня, 12:13
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№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи!
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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