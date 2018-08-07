Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Марко Пьяца перешел в "Фиорентину" на правах аренды

Нападающий "Ювентуса" Марко Пьяца перешел в "Фиорентину" на правах аренды.

Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт туринского клуба. Клуб из Флоренции заплатит 2 миллиона евро за аренду 23-летнего хорвата.
Теги: Фиорентина Ювентус Трансферы
Сегодня, 19:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.