Марко Пьяца перешел в "Фиорентину" на правах аренды

Нападающий "Ювентуса" Марко Пьяца перешел в "Фиорентину" на правах аренды.Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт туринского клуба. Клуб из Флоренции заплатит 2 миллиона евро за аренду 23-летнего хорвата.