Фанаты "Ливерпуля" встретили вышедшего на замену Кариуса аплодисментами (видео)

Фанаты "Ливерпуля" овациями встретили вратаря Лориса Кариуса в товарищеском матче против "Торино" на "Энфилде".25-летний немец на 72-й минуте заменил Алиссона.Напомним, Кариус допустил две серьезные ошибки в финале Лиги чемпионов, за что подвергся критике.