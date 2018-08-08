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Фанаты "Ливерпуля" встретили вышедшего на замену Кариуса аплодисментами (видео)

Фанаты "Ливерпуля" овациями встретили вратаря Лориса Кариуса в товарищеском матче против "Торино" на "Энфилде".

25-летний немец на 72-й минуте заменил Алиссона.



Напомним, Кариус допустил две серьезные ошибки в финале Лиги чемпионов, за что подвергся критике.
Теги: Ливерпуль Кариус
Сегодня, 12:37
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