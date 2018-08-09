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Александр Зинченко близок к переходу в "Вулверхэмптон"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко перейдет в "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.

"Вулверхэмптон" заплатит за хавбека 16 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Зинченко провел 14 игр в составе "горожан".
Теги: Зинченко Манчестер Сити Вулверхэмптон Трансферы
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