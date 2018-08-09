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Sky Sports: "Вулверхэмптон" согласовал трансфер Зинченко

По информации Sky Sports, "Вулверхэмптон" согласовал трансфер Александра Зинченко с "Манчестер Сити".

Сумма сделки составит 16 млн фунтов.

Ранее Зинченко заявлял, что не хочет покидать «Сити» и намерен побороться за место в составе.
Теги: Вулверхэмптон Манчестер Сити Зинченко
Сегодня, 10:17
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