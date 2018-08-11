«МЮ» повезло с пенальти в начале, но Моуринью избежал полного провала

Есть команды, которые играют от атаки. Есть, которые играют от обороны. «МЮ» третий сезон подряд играет от вратаря. — Mike Goncharov (@gribo4ki) August 10, 2018

Трудно сказать, как сложилась бы стартовая встреча АПЛ, если бы не решительность Марринера, неаккуратность Амарти и сэйвы Де Хеа, но хотя бы половину игры с «Лестером» самый ноющий и проблемный топ-клуб провёл неплохо.Быстрый гол — что может быть лучше для команды Моуринью? Разве что два быстрых гола. И если бы «Манчестер Юнайтед» продолжил на волне успеха давить на оборону «Лестера», то, возможно, этого бы добился, но Юрген Клопп и Пеп Гвардиола тренируют другие команды. Естественно, довольно быстро, уже к 10-й минуте хозяева уселились на своей половине поля и стали встречать вражеские атаки.«Лестер» не был невероятно изобретателен и разнообразен. 25-миллионному новичку из Чемпионшипа Перейра сотоварищи сразу пару раз дал по ногам. «Welcome to Premier League!» — хотя и для самого Андреаса матч был дебютным, и в Чемпионшипе с Мэддисона соперники не пылинки сдували.Зато отлично работал левый фланг. Чилуэл, в отличие от большинства крайних защитников, не был нацелен только на навес, а постоянно смещался в полуфланг. Демарай Грэй здорово его поддерживал, Мэддисон также смещался влево, Ихеначо был готов к передачам.В общем, «МЮ» имел огромные проблемы в зоне ответственности Фреда и Дармиана. Хотя обычно слабым звеном в обороне является Погба (приход Санчеса только усилил этот минус), Жозе в середине 1-го тайма даже поменял Фреда и Погба местами — стало полегче. Дожили: стало полегче в обороне благодаря смещению Погба! Правда, они оперативно поменялись вновь.Загадка, что произошло с испанцем на чемпионате мира. Вчера он показал, что того всепропускающего Де Хеа как не бывало. Понятное дело, с добиванием Варди Давид сделать ничего не мог, но в остальных, более важных моментах, он по традиции тащил. 3 великолепных сэйва сыграли не меньшую роль в победе, чем пенальти на 2-й минуте.На чемпионате мира Жозе содрал отличные деньги с канала Russia Today за экспертизы уровня Дмитрия Булыкина, но должен был вынести и что-то полезное, кроме денег. Меняться Моуринью не собирается — пока «Челси» последним из конкурентов становится атакующей и играющей командой, Жозе лишь получил подтверждение правильности своего игрового кредо на примере сборной Франции.Дидье Дешам показал, как здорово можно использовать Погба, сместив его к Мбаппе. Моуринью же продолжает использовать Поля левее, надеюсь на связку с Санчесом, которая очень уязвима при атаках соперника. Удивительно, что «Лестер» пользовался исключительно другим флангом.Перенять французскую тактику полностью не получится: у «МЮ» не будет такого уравновешивающего игрока на фланге, как Матюиди. Но какую-то часть игры Франции перенять можно: Погба есть, Рэшфорд тоже очень круто бежит, Лукаку, работающий на команду и, в отличие от Жиру, иногда даже попадающий в створ, имеется.Вчерашнюю игру из-за неготовности Лукаку Рэшфорд провёл в центре нападения, но вскоре мы вполне можем увидеть атакующее трио Санчес-Лукаку-Рэшфорд. По поводу отсутствия трансферов в атаке, по-моему, не ноет даже Жозе.Моуринью сообщил, что чемпион мира решил остаться в Манчестере. И смотреть на его игру вчера было очень приятно. В отличие от большинства пижонских исполнений, попытка Погба оказалась удачной. Именно он своим отличным пасом на ход Шоу, кстати, и начал атаку, закончившуюся пенальти.Передачи и контроль мяча от Поля были на высшем уровне. Во втором тайме он сам создал хороший способ выхода из-под прессинга, когда брал, тащил мяч вперёд и обыгрывал соперников. Про исключительный талант Погба все знают давно, но вчера он проявил себя как лидер и капитан: не ленился в защите, выглядел уверенно и доминировал над соперниками.Пол Сколуз этому вряд ли удивился. Легенда «МЮ» перед сезоном отметил, что Погба способен играть потрясающе, но делает это раз в 3–4 игры. Так что с интересом будем наблюдать за Полем по дистанции. Он вернулся в Манчестер уже не в статусе капризной звезды, а в статусе чемпиона мира.Конечно, «Манчестер» не запирал соперника на его половине поля и не давил всей командой, но сильно прибавил после перерыва и до гола Варди позволил «Лестеру» создать 1 момент — для этого у Моуринью есть Де Хеа. В остальном хозяева отлично прессинговали, постоянно перехватывали мячи в районе центральной линии и за счёт мастерства атакующей группы старались создать момент на пространстве.Нехарактерно, что «МЮ» забил в позиционной атаке. Причём голевую передачу сделал немного потерявшийся в быстрой контратакующей игре Мата, а забил Шоу (первый гол в карьере в 134-м матче), хотя крайние защитники во втором тайме вообще не подключались вперёд. Но там уж слишком отвратительно сыграл правый фланг «Лестера» — Геззаль и не думал бежать за Люком, а просто стоял.В остальном «МЮ» старался максимально быстро доставить мяч в атаку и на ударную позицию, поэтому допускал огромное количество ошибок перед завершающей стадией. Больше всех потерь, наверное, на счету Алексиса (потом посмотрел, действительно, аж 23), но ругать Санчеса не хочется — он просто был намного активнее и заметнее остальных. Видно, что чилиец не играл на чемпионате мира и находится в совсем другой форме, нежели Рэшфорд или Лукаку. Его игра в пас оставляла желать, но сложилось впечатление, что обострял Алексис буквально в каждой атаке.Лучшим игроком обороны «МЮ» по традиции можно назвать Де Хеа, но если бы не гол Варди и ещё один момент во втором тайме, то Эрик мог бы поспорить. Это единственный защитник, который устраивает Моуринью по своим игровым качествам. Если бы не проблемы со здоровьем, Байи уже мог бы вырасти в одного из лучших оборонцев АПЛ. У него есть все задатки — физические данные, прыжок, скорость, единоборства.В отличие от того же Линделёфа, с Байи 1 в 1 Ихеначо сделать ничего не мог. Виктор в конце концов тоже удержался, но в каждом столкновении Ихеначо был близок к успеху. Сейчас Байи очевидно лучший защитник «Манчестер Юнайтед». Главное для Жозе, чтобы он снова не сломался.«Тренер спросил, какую позицию на поле я предпочитаю, и я ответил, что буду играть на любой позиции, какой необходимо» — рассказал Андреас Перейра. Банальные слова футболиста, скажете вы. Но слова не расходятся с делом. Всё-таки когда ты «десятка» или вингер, а тебя ставят на позицию опорника, тебе непременно будет тяжело. Однако Андреас готов меняться, становиться новым Кэрриком и помогать команде в очень трудный момент.Матич и Андер Эррера травмированы, но на американском турне Жозе открыл миру 22-летнего Андреаса Перейру, который впервые вышел в стартовом составе в матче премьер-лиги и держался молодцом. Проблемы «МЮ» получал с правого полуфланга Фреда, а в опорной зоне царил порядок — неслучайно 25-миллионная десятка «Лестера» Мэддисон был заменён за полчаса до конца матча.«После сезона на скамейке „Валенсии“ в качестве правого вингера он приехал на „Олд Траффорд“ и на позиции 6-го номера провёл феноменальный матч», — оценил перфоманс Перейры Моуринью. 4 выноса, 4 заработанных фола, 3 отбора, 3 перехвата, 91% точности передач — цифры подтверждают, что паниковать из-за травмы Матича Жозе не стоит. Тем более что в стартовых 8 турах из топовых соперников у «МЮ» никого, кроме «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд».