"Арсенал" - "Манчестер Сити": оценки игроков

«Арсенал»

А с Чехом все в порядке? pic.twitter.com/R8mcDwOw7n — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 12, 2018

«Манчестер Сити»

«Арсенал» боролся как мог, но остановить «Сити» по-прежнему способен разве что «Ливерпуль».оценивает действия участников первого топ-матча в английской премьер-лиге: от опытнейшего Чеха до волосатого ноунейма Гёндузи и от искрящего Менди до рыжего Де Брёйне. Без оценкиЧешский голкипер начал с отражения удара Стерлинга в упор, а вот затем не выручил свою команду, не увидев удара Рахима. Затем с Петром случился ступор, выразившийся вот в этом.Однако Чех доиграл матч на достойном уровне, совершив двойной сэйв после штрафного Мареза и выиграв дуэль у Агуэро. В голе Бернарду винить вратаря не стоит. 1 берущийся гол, 3 суперсэйва, 1 чудачество — капитан был не хуже партнёров.На фоне коллеги с другого фланга более-менее держался в первые минуты матча и при первой возможности подключался в атаку, даже нанёс неплохой удар после отыгрыша Менди. Вина Эктора в голе Стерлинга имеется, он изначально отпустил оппонента, но всё-таки тот смещался в центр и логично было передать его Гёндузи. Во втором мяче, также пришедшем с его фланга, Эктор оказался в численном меньшинстве, никто его не подстраховал.Не допускал серьёзных ошибок, за исключением момента с проходом Стерлинга и его ударом в упор с близкого расстояния. Центр защиты — точно не самая проблемная зона «Арсенала» в сегодняшнем матче.«Сити» атаковал ярко, быстро, разнообразно, но прорвы моментов у ворот Чеха ведь не припомнить. Грек заработал жёлтую и опасный штрафной, останавливая прорыв соперника после обреза Джаки, но то была вынужденная и нужная мера. В остальном делал свою работу здорово.Увы, бедняга попал в начале матча под настоящий шторм и ничего не мог поделать с Кайлом Уокером и его партнёрами. Молодой защитник не был преградой для соперников, а стоило ему попробовать реально посоревноваться с Уокером в скорости, как организм не выдержал. Энзли пришлось покинуть поле после отчаянной попытки наконец не дать сопернику себя пройти.Швейцарец уже провёл сезон в АПЛ, но 19-летним юнцом выглядел именно он. Гранит запомнился лишь обрезами, потерями, жёлтой карточкой, неточными переводами — просто ужас.Несмотря на среднюю оценку, дебютант очень понравился. Естественно, он плыл под давлением «Сити» в начале матче, он на пару с Джакой виновен в голе Стерлинга, он был не пойми где, когда забивал Бернарду, он подарил выход 1 на 1 Агуэро своим промахом по мячу. Но минуте к 30-й Маттео освоился и очень понравился движением, активностью, наглостью, был заметной и ведущей фигурой в середине поля. Неслучайно Эмери заменил не его, а Джаку.При обороне Месут вставал в линию к Джаке и Гёндузи — «Арсенал» оборонялся 4-3-3. И выглядел достаточно неплохо: по крайней мере, он единственным из полузащитников не плыл под прессингом и обеспечивал какой-то переход в атаку. По статистике Озил сделал больше всех потерь, но и обострял он побольше остальных. По крайней мере, сегодня нельзя сказать, что Месут по обыкновению растворился на поле.Генрих начал матч слева в группе атаки, а ближе к перерыву поменялся с Озилом местами. Оставил неоднозначное впечатление, чередуя классные действия с провальными примерно пополам. Был неплох в прессинге и сделал несколько перехватов.Занятно, что в команде с Обамеянгом и Ляказеттом именно валлиец с первых минут располагался в центре нападения. Однако Аарон хорош своим врываниями в штрафную, от которой «Арсенал» был далёк. Рэмзи много бегал, прессинговал, старался, но толку не было.Необходимо отметить, что швейцарцу всё же повезло: он вышел совсем не в ту игру, жертвой которой стал Мэйтланд-Найлз. «Сити» и близко не давил на Штефана так, как на его молодого коллегу. В обороне Лихштайнер справился за исключением удара Мареза в дальний, в атаке был активен, но правоногость очень мешала принести пользу слева.Габонец не продемонстрировал свою легендарную скорость, хотя «Сити» оставлял для этого пространства. Почти не угрожал воротам соперника, но пара неплохих передач (например, Ляказетту на первый момент) позволила избежать двойки.А вот вышедшего на замену француза ничего не спасло. Безусловно, Александр оживил атаку «Арсенала», был заметен, но запорол вообще всё. Не попал по воротам с линии штрафной, не попал после передачи Бельерина, отдал мяч Эдерсону вместо отката на Озила.Отлично вошёл в игру. Маленького уругвайца представляют неким комком зла в центре поля, но на деле он показал отличное видение игры и раздавал прекрасные передачи. Конечно, Джака играл в куда более сложное для команды время, но Лукас сделал заявку на выход в старте на следующей неделе.Голкипер «Манчестера» практически не был задействован в этом матче. Ему, конечно, приходилось вступать в игру, но все это были настолько рабочие моменты, что отмечать их как реальные действия просто невозможно. В игре ногами – а мы знаем, это очень важно для Гвардиолы – показал себя неоднозначно, периодически допускал неточности в довольно простых ситуациях.Самый противоречивый участник этого матча. С одной стороны, исправно бороздил бровку, отдал мяч на Стерлинга, после чего тот прошелся вдоль штрафной и забил; также оформил голевую передачу в эпизоде со вторым голом. С другой – часто ошибался, особенно позиционно, то есть неверно занимал позиции, из-за чего у «Арсенала» получались опасные выпады.Если искать негатив, в случае с центральными защитниками «Манчестер Сити» можно выделить только одно – не забили. В остальном оборона гостей сыграла отлично. У Лапорта был отличный момент, когда после штрафного удара в исполнении его команды он набегал и мог расстреливать Чеха с близкого расстояния, но игрок предпочел расстрелять вратаря в прямом смысле слова – зарядил мячом ему в ногу.Был ещё надежнее своего партнера. Выигрывал воздух, начинал атаки «МС», много и успешно боролся. Самым запоминающимся моментом встречи с участием Стоунза стал эпизод, в котором он довольно эффектно остановил Мхитаряна уже внутри штрафной площади.На самом деле, провел неплохой рабочий матч, но ничем особенным в итоге не отметился, по этой причине – на фоне таких партнеров – получает всего лишь удовлетворительно. Активно нагнетал на правом фланге, действовал на хорошей скорости и старался обострять. Оценку немного снизили помарки в начале второго тайм, когда «Арсенал» проводил свой лучший отрезок.Центр поля работал у «МС» хуже всего. Фернандиньо далеко не всегда чувствовал ту грань, на которой здорово балансировала команда, из-за чего передерживал мяч или действовал совсем уж скучно. Помимо этого, есть вопросы и в плане разрушения – далеко не всегда центральные полузащитники «Манчестера» справлялись со своими обязанностями в этой встрече.Те же самые претензии, что и к Фернандиньо. Кроме этого, Гюндоган был не очень хорош в борьбе – уступил довольно много «спорных» мячей. Несколько раз бил, но каждый раз выстрелы успевал накрывать.Наверное, самый интересный из игроков, которые действовали в полузащите. Не сказать, что выдумывал что-нибудь экстраординарное, но созидал лучше двух предыдущих – играл чище партнеров по центру в плане процента брака. Пока что можно сказать, что Рияд здорово адаптируется.Если бы провел на поле только первый тайм, получил бы заслуженную пятерку – забил гол, много обострял и был, наверное, самым активным из группы атаки. После перерыва «Арсенал» встрепенулся и не позволял Рахиму гулять с мячом перед штрафной так же вольготно, как в первом тайме, поэтому впечатление слегка ухудшилось. Так или иначе, один из лучших в этой игре.Был полезен и много обострял, но подкачала реализация. Имел возможность записать на свой счет мяч после чистого выхода один на один, но пробил бесхитростно и позволил Чеху сделать сейв. В остальном, хорошая игра для нападающего, если не учитывать, что первая задача форварда – забивать голы.Автор второго забитого гола. В течение всего матча был одним из лидеров «Манчестер Сити» впереди. Больше всех остальных успевал обострять и создавать моменты для своих партнеров.Отметился только несколькими нарушениями правил, в игру по-настоящему так и не вошел. Наверное, в этом и не было необходимости – свою роль игрока, который сбивал, когда это было нужно, темп, бельгиец сыграл.Появились на поле незадолго до финального свистка, к тому же, будучи игроками атакующего плана, не имели четкой мотивации.