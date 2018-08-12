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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Арсенал" - "Манчестер Сити": оценки игроков
«Арсенал» боролся как мог, но остановить «Сити» по-прежнему способен разве что «Ливерпуль». Rusfootball.info оценивает действия участников первого топ-матча в английской премьер-лиге: от опытнейшего Чеха до волосатого ноунейма Гёндузи и от искрящего Менди до рыжего Де Брёйне. Без оценки
Чех — 3.5. Чешский голкипер начал с отражения удара Стерлинга в упор, а вот затем не выручил свою команду, не увидев удара Рахима. Затем с Петром случился ступор, выразившийся вот в этом.
Однако Чех доиграл матч на достойном уровне, совершив двойной сэйв после штрафного Мареза и выиграв дуэль у Агуэро. В голе Бернарду винить вратаря не стоит. 1 берущийся гол, 3 суперсэйва, 1 чудачество — капитан был не хуже партнёров.
Бельерин — 3.0. На фоне коллеги с другого фланга более-менее держался в первые минуты матча и при первой возможности подключался в атаку, даже нанёс неплохой удар после отыгрыша Менди. Вина Эктора в голе Стерлинга имеется, он изначально отпустил оппонента, но всё-таки тот смещался в центр и логично было передать его Гёндузи. Во втором мяче, также пришедшем с его фланга, Эктор оказался в численном меньшинстве, никто его не подстраховал.
Мустафи — 3.5. Не допускал серьёзных ошибок, за исключением момента с проходом Стерлинга и его ударом в упор с близкого расстояния. Центр защиты — точно не самая проблемная зона «Арсенала» в сегодняшнем матче.
Папастатопулос — 4.0. «Сити» атаковал ярко, быстро, разнообразно, но прорвы моментов у ворот Чеха ведь не припомнить. Грек заработал жёлтую и опасный штрафной, останавливая прорыв соперника после обреза Джаки, но то была вынужденная и нужная мера. В остальном делал свою работу здорово.
Мэйтланд-Найлз — 2.0. Увы, бедняга попал в начале матча под настоящий шторм и ничего не мог поделать с Кайлом Уокером и его партнёрами. Молодой защитник не был преградой для соперников, а стоило ему попробовать реально посоревноваться с Уокером в скорости, как организм не выдержал. Энзли пришлось покинуть поле после отчаянной попытки наконец не дать сопернику себя пройти.
Джака — 1.5. Швейцарец уже провёл сезон в АПЛ, но 19-летним юнцом выглядел именно он. Гранит запомнился лишь обрезами, потерями, жёлтой карточкой, неточными переводами — просто ужас.
Гёндузи — 3.0. Несмотря на среднюю оценку, дебютант очень понравился. Естественно, он плыл под давлением «Сити» в начале матче, он на пару с Джакой виновен в голе Стерлинга, он был не пойми где, когда забивал Бернарду, он подарил выход 1 на 1 Агуэро своим промахом по мячу. Но минуте к 30-й Маттео освоился и очень понравился движением, активностью, наглостью, был заметной и ведущей фигурой в середине поля. Неслучайно Эмери заменил не его, а Джаку.
Озил — 3.0. При обороне Месут вставал в линию к Джаке и Гёндузи — «Арсенал» оборонялся 4-3-3. И выглядел достаточно неплохо: по крайней мере, он единственным из полузащитников не плыл под прессингом и обеспечивал какой-то переход в атаку. По статистике Озил сделал больше всех потерь, но и обострял он побольше остальных. По крайней мере, сегодня нельзя сказать, что Месут по обыкновению растворился на поле.
Мхитарян — 3.0. Генрих начал матч слева в группе атаки, а ближе к перерыву поменялся с Озилом местами. Оставил неоднозначное впечатление, чередуя классные действия с провальными примерно пополам. Был неплох в прессинге и сделал несколько перехватов.
Рэмзи — 2.5. Занятно, что в команде с Обамеянгом и Ляказеттом именно валлиец с первых минут располагался в центре нападения. Однако Аарон хорош своим врываниями в штрафную, от которой «Арсенал» был далёк. Рэмзи много бегал, прессинговал, старался, но толку не было.
Лихштайнер — 3.5. Необходимо отметить, что швейцарцу всё же повезло: он вышел совсем не в ту игру, жертвой которой стал Мэйтланд-Найлз. «Сити» и близко не давил на Штефана так, как на его молодого коллегу. В обороне Лихштайнер справился за исключением удара Мареза в дальний, в атаке был активен, но правоногость очень мешала принести пользу слева.
Обамеянг — 2.5. Габонец не продемонстрировал свою легендарную скорость, хотя «Сити» оставлял для этого пространства. Почти не угрожал воротам соперника, но пара неплохих передач (например, Ляказетту на первый момент) позволила избежать двойки.
Ляказетт — 2.0. А вот вышедшего на замену француза ничего не спасло. Безусловно, Александр оживил атаку «Арсенала», был заметен, но запорол вообще всё. Не попал по воротам с линии штрафной, не попал после передачи Бельерина, отдал мяч Эдерсону вместо отката на Озила.
Торейра - 3.5. Отлично вошёл в игру. Маленького уругвайца представляют неким комком зла в центре поля, но на деле он показал отличное видение игры и раздавал прекрасные передачи. Конечно, Джака играл в куда более сложное для команды время, но Лукас сделал заявку на выход в старте на следующей неделе.
Эдерсон – б/о. Голкипер «Манчестера» практически не был задействован в этом матче. Ему, конечно, приходилось вступать в игру, но все это были настолько рабочие моменты, что отмечать их как реальные действия просто невозможно. В игре ногами – а мы знаем, это очень важно для Гвардиолы – показал себя неоднозначно, периодически допускал неточности в довольно простых ситуациях.
Менди - 3.5. Самый противоречивый участник этого матча. С одной стороны, исправно бороздил бровку, отдал мяч на Стерлинга, после чего тот прошелся вдоль штрафной и забил; также оформил голевую передачу в эпизоде со вторым голом. С другой – часто ошибался, особенно позиционно, то есть неверно занимал позиции, из-за чего у «Арсенала» получались опасные выпады.
Лапорт – 4.0. Если искать негатив, в случае с центральными защитниками «Манчестер Сити» можно выделить только одно – не забили. В остальном оборона гостей сыграла отлично. У Лапорта был отличный момент, когда после штрафного удара в исполнении его команды он набегал и мог расстреливать Чеха с близкого расстояния, но игрок предпочел расстрелять вратаря в прямом смысле слова – зарядил мячом ему в ногу.
Стоунз – 4.0. Был ещё надежнее своего партнера. Выигрывал воздух, начинал атаки «МС», много и успешно боролся. Самым запоминающимся моментом встречи с участием Стоунза стал эпизод, в котором он довольно эффектно остановил Мхитаряна уже внутри штрафной площади.
Уокер – 3.0. На самом деле, провел неплохой рабочий матч, но ничем особенным в итоге не отметился, по этой причине – на фоне таких партнеров – получает всего лишь удовлетворительно. Активно нагнетал на правом фланге, действовал на хорошей скорости и старался обострять. Оценку немного снизили помарки в начале второго тайм, когда «Арсенал» проводил свой лучший отрезок.
Фернандиньо – 3.0. Центр поля работал у «МС» хуже всего. Фернандиньо далеко не всегда чувствовал ту грань, на которой здорово балансировала команда, из-за чего передерживал мяч или действовал совсем уж скучно. Помимо этого, есть вопросы и в плане разрушения – далеко не всегда центральные полузащитники «Манчестера» справлялись со своими обязанностями в этой встрече.
Гюндоган - 3.0. Те же самые претензии, что и к Фернандиньо. Кроме этого, Гюндоган был не очень хорош в борьбе – уступил довольно много «спорных» мячей. Несколько раз бил, но каждый раз выстрелы успевал накрывать.
Марез – 4.0. Наверное, самый интересный из игроков, которые действовали в полузащите. Не сказать, что выдумывал что-нибудь экстраординарное, но созидал лучше двух предыдущих – играл чище партнеров по центру в плане процента брака. Пока что можно сказать, что Рияд здорово адаптируется.
Стерлинг - 4.0. Если бы провел на поле только первый тайм, получил бы заслуженную пятерку – забил гол, много обострял и был, наверное, самым активным из группы атаки. После перерыва «Арсенал» встрепенулся и не позволял Рахиму гулять с мячом перед штрафной так же вольготно, как в первом тайме, поэтому впечатление слегка ухудшилось. Так или иначе, один из лучших в этой игре.
Агуэро - 3.5. Был полезен и много обострял, но подкачала реализация. Имел возможность записать на свой счет мяч после чистого выхода один на один, но пробил бесхитростно и позволил Чеху сделать сейв. В остальном, хорошая игра для нападающего, если не учитывать, что первая задача форварда – забивать голы.
Бернарду Силва – 4.0. Автор второго забитого гола. В течение всего матча был одним из лидеров «Манчестер Сити» впереди. Больше всех остальных успевал обострять и создавать моменты для своих партнеров.
Де Брёйне – 2.5. Отметился только несколькими нарушениями правил, в игру по-настоящему так и не вошел. Наверное, в этом и не было необходимости – свою роль игрока, который сбивал, когда это было нужно, темп, бельгиец сыграл.
Сане, Жезус - б/о. Появились на поле незадолго до финального свистка, к тому же, будучи игроками атакующего плана, не имели четкой мотивации.
Роман Гуськов, Григорий Калёнов, Rusfootball.info
«Арсенал»
Чех — 3.5. Чешский голкипер начал с отражения удара Стерлинга в упор, а вот затем не выручил свою команду, не увидев удара Рахима. Затем с Петром случился ступор, выразившийся вот в этом.
А с Чехом все в порядке? pic.twitter.com/R8mcDwOw7n— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 12, 2018
Однако Чех доиграл матч на достойном уровне, совершив двойной сэйв после штрафного Мареза и выиграв дуэль у Агуэро. В голе Бернарду винить вратаря не стоит. 1 берущийся гол, 3 суперсэйва, 1 чудачество — капитан был не хуже партнёров.
Бельерин — 3.0. На фоне коллеги с другого фланга более-менее держался в первые минуты матча и при первой возможности подключался в атаку, даже нанёс неплохой удар после отыгрыша Менди. Вина Эктора в голе Стерлинга имеется, он изначально отпустил оппонента, но всё-таки тот смещался в центр и логично было передать его Гёндузи. Во втором мяче, также пришедшем с его фланга, Эктор оказался в численном меньшинстве, никто его не подстраховал.
Мустафи — 3.5. Не допускал серьёзных ошибок, за исключением момента с проходом Стерлинга и его ударом в упор с близкого расстояния. Центр защиты — точно не самая проблемная зона «Арсенала» в сегодняшнем матче.
Папастатопулос — 4.0. «Сити» атаковал ярко, быстро, разнообразно, но прорвы моментов у ворот Чеха ведь не припомнить. Грек заработал жёлтую и опасный штрафной, останавливая прорыв соперника после обреза Джаки, но то была вынужденная и нужная мера. В остальном делал свою работу здорово.
Мэйтланд-Найлз — 2.0. Увы, бедняга попал в начале матча под настоящий шторм и ничего не мог поделать с Кайлом Уокером и его партнёрами. Молодой защитник не был преградой для соперников, а стоило ему попробовать реально посоревноваться с Уокером в скорости, как организм не выдержал. Энзли пришлось покинуть поле после отчаянной попытки наконец не дать сопернику себя пройти.
Джака — 1.5. Швейцарец уже провёл сезон в АПЛ, но 19-летним юнцом выглядел именно он. Гранит запомнился лишь обрезами, потерями, жёлтой карточкой, неточными переводами — просто ужас.
Гёндузи — 3.0. Несмотря на среднюю оценку, дебютант очень понравился. Естественно, он плыл под давлением «Сити» в начале матче, он на пару с Джакой виновен в голе Стерлинга, он был не пойми где, когда забивал Бернарду, он подарил выход 1 на 1 Агуэро своим промахом по мячу. Но минуте к 30-й Маттео освоился и очень понравился движением, активностью, наглостью, был заметной и ведущей фигурой в середине поля. Неслучайно Эмери заменил не его, а Джаку.
Озил — 3.0. При обороне Месут вставал в линию к Джаке и Гёндузи — «Арсенал» оборонялся 4-3-3. И выглядел достаточно неплохо: по крайней мере, он единственным из полузащитников не плыл под прессингом и обеспечивал какой-то переход в атаку. По статистике Озил сделал больше всех потерь, но и обострял он побольше остальных. По крайней мере, сегодня нельзя сказать, что Месут по обыкновению растворился на поле.
Мхитарян — 3.0. Генрих начал матч слева в группе атаки, а ближе к перерыву поменялся с Озилом местами. Оставил неоднозначное впечатление, чередуя классные действия с провальными примерно пополам. Был неплох в прессинге и сделал несколько перехватов.
Рэмзи — 2.5. Занятно, что в команде с Обамеянгом и Ляказеттом именно валлиец с первых минут располагался в центре нападения. Однако Аарон хорош своим врываниями в штрафную, от которой «Арсенал» был далёк. Рэмзи много бегал, прессинговал, старался, но толку не было.
Лихштайнер — 3.5. Необходимо отметить, что швейцарцу всё же повезло: он вышел совсем не в ту игру, жертвой которой стал Мэйтланд-Найлз. «Сити» и близко не давил на Штефана так, как на его молодого коллегу. В обороне Лихштайнер справился за исключением удара Мареза в дальний, в атаке был активен, но правоногость очень мешала принести пользу слева.
Обамеянг — 2.5. Габонец не продемонстрировал свою легендарную скорость, хотя «Сити» оставлял для этого пространства. Почти не угрожал воротам соперника, но пара неплохих передач (например, Ляказетту на первый момент) позволила избежать двойки.
Ляказетт — 2.0. А вот вышедшего на замену француза ничего не спасло. Безусловно, Александр оживил атаку «Арсенала», был заметен, но запорол вообще всё. Не попал по воротам с линии штрафной, не попал после передачи Бельерина, отдал мяч Эдерсону вместо отката на Озила.
Торейра - 3.5. Отлично вошёл в игру. Маленького уругвайца представляют неким комком зла в центре поля, но на деле он показал отличное видение игры и раздавал прекрасные передачи. Конечно, Джака играл в куда более сложное для команды время, но Лукас сделал заявку на выход в старте на следующей неделе.
«Манчестер Сити»
Эдерсон – б/о. Голкипер «Манчестера» практически не был задействован в этом матче. Ему, конечно, приходилось вступать в игру, но все это были настолько рабочие моменты, что отмечать их как реальные действия просто невозможно. В игре ногами – а мы знаем, это очень важно для Гвардиолы – показал себя неоднозначно, периодически допускал неточности в довольно простых ситуациях.
Менди - 3.5. Самый противоречивый участник этого матча. С одной стороны, исправно бороздил бровку, отдал мяч на Стерлинга, после чего тот прошелся вдоль штрафной и забил; также оформил голевую передачу в эпизоде со вторым голом. С другой – часто ошибался, особенно позиционно, то есть неверно занимал позиции, из-за чего у «Арсенала» получались опасные выпады.
Лапорт – 4.0. Если искать негатив, в случае с центральными защитниками «Манчестер Сити» можно выделить только одно – не забили. В остальном оборона гостей сыграла отлично. У Лапорта был отличный момент, когда после штрафного удара в исполнении его команды он набегал и мог расстреливать Чеха с близкого расстояния, но игрок предпочел расстрелять вратаря в прямом смысле слова – зарядил мячом ему в ногу.
Стоунз – 4.0. Был ещё надежнее своего партнера. Выигрывал воздух, начинал атаки «МС», много и успешно боролся. Самым запоминающимся моментом встречи с участием Стоунза стал эпизод, в котором он довольно эффектно остановил Мхитаряна уже внутри штрафной площади.
Уокер – 3.0. На самом деле, провел неплохой рабочий матч, но ничем особенным в итоге не отметился, по этой причине – на фоне таких партнеров – получает всего лишь удовлетворительно. Активно нагнетал на правом фланге, действовал на хорошей скорости и старался обострять. Оценку немного снизили помарки в начале второго тайм, когда «Арсенал» проводил свой лучший отрезок.
Фернандиньо – 3.0. Центр поля работал у «МС» хуже всего. Фернандиньо далеко не всегда чувствовал ту грань, на которой здорово балансировала команда, из-за чего передерживал мяч или действовал совсем уж скучно. Помимо этого, есть вопросы и в плане разрушения – далеко не всегда центральные полузащитники «Манчестера» справлялись со своими обязанностями в этой встрече.
Гюндоган - 3.0. Те же самые претензии, что и к Фернандиньо. Кроме этого, Гюндоган был не очень хорош в борьбе – уступил довольно много «спорных» мячей. Несколько раз бил, но каждый раз выстрелы успевал накрывать.
Марез – 4.0. Наверное, самый интересный из игроков, которые действовали в полузащите. Не сказать, что выдумывал что-нибудь экстраординарное, но созидал лучше двух предыдущих – играл чище партнеров по центру в плане процента брака. Пока что можно сказать, что Рияд здорово адаптируется.
Стерлинг - 4.0. Если бы провел на поле только первый тайм, получил бы заслуженную пятерку – забил гол, много обострял и был, наверное, самым активным из группы атаки. После перерыва «Арсенал» встрепенулся и не позволял Рахиму гулять с мячом перед штрафной так же вольготно, как в первом тайме, поэтому впечатление слегка ухудшилось. Так или иначе, один из лучших в этой игре.
Агуэро - 3.5. Был полезен и много обострял, но подкачала реализация. Имел возможность записать на свой счет мяч после чистого выхода один на один, но пробил бесхитростно и позволил Чеху сделать сейв. В остальном, хорошая игра для нападающего, если не учитывать, что первая задача форварда – забивать голы.
Бернарду Силва – 4.0. Автор второго забитого гола. В течение всего матча был одним из лидеров «Манчестер Сити» впереди. Больше всех остальных успевал обострять и создавать моменты для своих партнеров.
Де Брёйне – 2.5. Отметился только несколькими нарушениями правил, в игру по-настоящему так и не вошел. Наверное, в этом и не было необходимости – свою роль игрока, который сбивал, когда это было нужно, темп, бельгиец сыграл.
Сане, Жезус - б/о. Появились на поле незадолго до финального свистка, к тому же, будучи игроками атакующего плана, не имели четкой мотивации.
Роман Гуськов, Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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