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Вернблум завтра подпишет контракт с ПАОК. Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

Бывший хавбек ЦСКА Понтус Вернблум все-таки станет игроком ПАОК, утверждает to10.gr.

По данным источника, 32-летний швед подпишет трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 1,8 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Он завтра прилетит в Грецию для подписания контракта
Теги: ПАОК Вернблум
Сегодня, 11:55
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№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:09) #
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online

Нинку отм..дохал?))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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