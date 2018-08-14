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"Валенсия" арендовала Дениса Черышева

"Валенсия" объявила о переходе Дениса Черышева.

27-летний хавбек проведет в составе "летучих мышей" сезон-2018/19 на правах аренды.



В нем лично был заинтересован главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль, с которым Черышев работал в "Вильярреале".

Официальный сайт "Валенсии"
Теги: Валенсия Черышев Денис
Сегодня, 16:11
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(3)
№3 Написал: safonas (Сегодня, 17:39) #
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online

Цитата: sumzzz
А ведь хороший игрок, удар шикарный, скорость при нем. Если конечно он уже не забыл, что делал на ЧМ.

травмы ему мешают стабильно играть, только наберет форму сразу ломается


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 17:29) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
А ведь хороший игрок, удар шикарный, скорость при нем. Если конечно он уже не забыл, что делал на ЧМ.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что то никак Дениска нигде не приживется...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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