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Александр Алиев: я не алкоголик

Украинский футболист Александр Алиев заявил, что СМИ создали ему образ алкоголика.

"Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти отдохнуть, посидеть, выпить. Но я не напивался каждый день. Это все придумали журналисты и злые языки. Я не алкоголик. Почему не писали, когда я показывал мастерство на поле. Как я хотел, так я и жил. Я не святой, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят", - цитирует Алиева Sport.ua.
Теги: Алиев
Сегодня, 17:28
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№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:34) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А я верю, он даже оправдывается не как алкоголик.
"Люди сделали из меня изгоя-алкоголика.

Добрые люди, как их называл Иешуа Га-Ноцри.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:14) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kraf
Цитата: tiki
алкоголик никогда не признает что он алкоголик.это и есть уже стадия...

Ну я ни сколько не алкоголик! Не пью, правда, уже лет 15 вообще. Вкуса не помню. И в голове такая ясность... Ни сколько ни "босх" да и не "кот" )))

это радует)
но я думаю ведь ты понял с каким я контекстом?это ж и врачи говорят, что алкоголик никогда этого не признает.а тут частенько новости в сми. особенно как они с милевским друг друга защищают


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№9 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
алкоголик никогда не признает что он алкоголик.это и есть уже стадия...

Ну я ни сколько не алкоголик! Не пью, правда, уже лет 15 вообще. Вкуса не помню. И в голове такая ясность... Ни сколько ни "босх" да и не "кот" )))
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№8 Написал: скальп (Сегодня, 18:00) #
  • -1
  •  (1)

Ты алкота
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 17:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
На смородскую не встал -------ы-------- поэтому и алкоголик
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: alx64 (Сегодня, 17:58) #
  • -2
  •  (2)

и че это сраное га********************е пи***************е хохляцкая морда здесь ***т!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 17:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
как в кино ..нужно пить часто ,..но мало ...да грамм 250-300 ...3 раза в день!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну да, конечно - в меру пьющий! Чуть-чуть... перед завтраком, обедом и на посошок...
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (4)

хорошо хорошо, только закусывай


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:35) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
И чего писать про бред пьяного хохла ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:33) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
алкоголик никогда не признает что он алкоголик.это и есть уже стадия...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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