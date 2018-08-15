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Понтус Вернблум прибыл в Салоники

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прибыл в Салоники, чтобы заключить контракт с ПАОКом, сообщает SDNA.gr.

32-летний швед завтра пройдет медосмотр и будет представлен в качестве новичка клуба.
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 22:34
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№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 22:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Неужели жена дала добро? Москву променять на Салоники!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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