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Сердер Сердеров перешел в польский клуб "Краковия"

Российский нападающий Сердер Сердеров перешел в клуб "Краковия", сообщает официальный сайт поляков.

Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на сезон.

В прошлом сезоне Сердеров выступал за "Енисей".
Теги: Сердеров
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