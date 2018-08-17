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Жена Вернблума: наконец-то! Здравствуй новая жизнь!

Нина Вернблум, жена бывшего игрока ЦСКА Понтуса Вернблума, прокомментировала подписание мужем контракта с греческим ПАОК.

"Ну наконец-то! Не могу дождаться нашего переезда в Грецию. Здравствуй новая жизнь!" — написала Вернблум в инстаграме.

По слухам, именно из-за жены Вернблума, переговоры Понтуса с греческим клубом могли сорваться
Теги: Вернблум ПАОК
Сегодня, 12:26
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
вот она мутная...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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