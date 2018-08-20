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Украинца Селезнёва удалили в матче чемпионата Турции за плевок благодаря VAR

Бывший нападающий "Кубани" и "Днепра" Евгений Селезнёв, ныне выступающий за "Акхисар Беледие" в чемпионате Турции, был удалён за плевок в соперника. Это случилось на 45-й минуте матча с "Ризеспором" (1:1).

Плевок не остался незамеченным благодаря системе видеоповторов, внедрённой в чемпионате Турции. Арбитр вынес решение об удалении после просмотра, сообщает habernews.

Теги: Селезнев
Сегодня, 10:10
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