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ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак" появятся в FIFA 19

Компания EA Sports, являющаяся разработчиком футбольного симулятора FIFA 19, объявила о заключении партнерских соглашений с тремя российскими клубами. ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак" появятся в новом футсиме.

Напомним, российская премьер-лига заключила соглашение с Pro Evolution Soccer 2019, поэтому сыграть сыграть за любую команду РПЛ можно будет только в PES 2019. Чемпионат России будет полностью лицензирован только в этом футсиме.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Локомотив Спартак
Сегодня, 17:22
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(1)
№14 Написал: РБЛип Липецк (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: All_my
Зенит забраковали, говорят зaeбешься 15 миллионов болельщиков на трибунах прорисовывать

да не. коли рпл нет, знач эти команды в ЛЧ играют. НО. спам в первом стыке от ПАОКА вылетает. т.е. спамовские болелы берут, две игры играют и хорош)))))))
Регистрация: 13.05.2018 [жалоба]
№13 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Незнаю насчет комповых,но консольный пес был всегда на голову выше фифы

Не знаю насчет консольных, играю всегда только на компьютере с 1998 года еще в Фифа, периодически каждый год пробую и PES и ФИФУ новую. PES выходит раньше Фифы, но за все время что выходило, зацепила только одна часть. Счас уж и не вспомню какая (года 3-4 наверное прошло), но она реально на порядок была круче Фифы по всем параметрам, разве что выбешивали рандомные составы. Во всех остальных случаях выбирал Фифу. Как то так....

Цитата: Седой
На хbox во всех частях РПЛ была

Так и на компьютерных тоже в Фифа есть Премьер лига российская. Поэтому херню какую то написали, а не новость...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№12 Написал: Седой Россия (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
На хbox во всех частях РПЛ была


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№11 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не только графа, там и физика куда лучше - одни навесы с забросами чего стоят...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№10 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Погодите, а за какое ЦСКА я играю год уже почти в Фифа 2018, в режиме игрока и карьеры? Что за херню написали? Сперва про Фифа 19, потом плавно на PES перешли. Так про какую игру в итоге идет речь то?
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
я хоть давно отошел от симуляторов, но приятно увидеть свой клуб в списке.
досадно только что наши управленцы лохи и подписались на пес. это ж полная шляпа

Незнаю насчет комповых,но консольный пес был всегда на голову выше фифы


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№8 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 17:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: All_my
Зенит забраковали, говорят зaeбешься 15 миллионов болельщиков на трибунах прорисовывать

Твой коммент сделал мой вечер smile
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
№7 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 17:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
Болеет за:
«Спартак»

Цитата: safonas
а Зенит?
как обычно в говночашке

laughing
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Animalize
Цитата: tiki
досадно только что наши управленцы лохи и подписались на пес. это ж полная шляпа


Кто больше предложил, видимо..
Картинка красивей у ПЕС, конечно.
Посмотрим.

интересно, а клубы хоть копейку с этого получат?
я вот просто насколько знаю - Оливер Кан вообще запрещал использовать себя в играх.там был какой-то Йенс (в честь Леманна) Мустерман (вроде так)
ферерация футбола запрещает использоваться реальных игроков в манагерах в играх за сборную
все таки репутация...а нашим, видимо, тупо за честь попасть вообще в игру


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 17:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
досадно только что наши управленцы лохи и подписались на пес. это ж полная шляпа


Кто больше предложил, видимо..
Картинка красивей у ПЕС, конечно.
Посмотрим.


--------------------
https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:26) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
я хоть давно отошел от симуляторов, но приятно увидеть свой клуб в списке.
досадно только что наши управленцы лохи и подписались на пес. это ж полная шляпа


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: All_my Москва (Сегодня, 17:26) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
а Зенит?


Зенит забраковали, говорят зaeбешься 15 миллионов болельщиков на трибунах прорисовывать


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:24) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
а Зенит?

как обычно в говночашке
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:24) #
  • -1
  •  (3)

а Зенит?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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