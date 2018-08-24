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Названы самые популярные футбольные клубы в мире

Компания JD Sports выяснила, какой футбольный клуб является самым популярным в мире.

Исследование проводилось на анализе поисковых запросов Google. Лидером по запросам в 97 странах мира стал мадридский "Реал". На втором месте располагается лондонский "Арсенал", имея в своем активе 17 стран. А замыкает тройку лидеров английский "Манчестер Юнайтед" (16 стран).

Также отмечается, что в топ-20 не вошел ни один из российских клубов.

Инфографика размещена в твиттер-аккаунте популярного испанского издания AS.

"Газета.ру"
Теги: Реал Арсенал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:17
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№4 Написал: love zina in a point (Сегодня, 21:48) #
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Цитата: molot327
ТОЧНО

Чем больше дубов в армии, тем крепче оборона!
Или, Чище руки-тверже кал!
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Очень интересно! Дай ссылку на слова Фурсенко и Миллера по этому поводу.
Ведь ты же ТОЧНО знаешь о чем говоришь?


Вот хотя бы тебе.
https://www.sports.ru/football/1052132526.html

Декларация планов руководства зенита по выходу на ведущие роли в мире по популярности и всяким рейтингам тоже была. Просто лень искать. Судя по дате регистрации ты не должен был это пропустить в нашей прессе. Коняшка, ты реально не читала переможные заявления Зенита за последние 10 лет?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ziggy
Фурсенки с Миллером пиздят, что их топ-клуб ногебает по популярности миллионами и миллиардами болельщиков по всей планете?

Очень интересно! Дай ссылку на слова Фурсенко и Миллера по этому поводу.
Ведь ты же ТОЧНО знаешь о чем говоришь?


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фурсенки с Миллером пиздят, что их топ-клуб ногебает по популярности миллионами и миллиардами болельщиков по всей планете? Не удивительно, что на бомжатском сайте новость не жирным фонтом. Цэ газозрада.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
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