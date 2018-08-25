Форвард, который весной играл с любителями за 400 евро, забил в первом же туре бундеслиги

Нападающий "Ганновера" Хендрик Вайдандт, который весной играл с любителями за 400 евро, забил гол в матче 1-го тура чемпионата Германии с "Вердером".Футболист вышел на замену в конце второго тайма и через минуту забил гол. Произошло это на 77-й минуте.Чемпионат Германии1 тур: Селасси, 85 - Вейдандт, 77"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Велькович, Мойсандер, Баргфреде (Эггештайн, 82), Эггештайн, Классен, Кайнц (Писарро, 67), Крузе (Рашика, 52), Осако"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Остшолек, Антон, Виммер, Соуза, Швеглер (Бакалож, 57), Асано (Вейдандт, 78), Майна (Харагучи, 61), Бебу, Фуллкруг