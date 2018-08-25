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Форвард, который весной играл с любителями за 400 евро, забил в первом же туре бундеслиги

Нападающий "Ганновера" Хендрик Вайдандт, который весной играл с любителями за 400 евро, забил гол в матче 1-го тура чемпионата Германии с "Вердером".

Футболист вышел на замену в конце второго тайма и через минуту забил гол. Произошло это на 77-й минуте.

Чемпионат Германии

1 тур

"Вердер" – "Ганновер-96" 1:1

Гол: Селасси, 85 - Вейдандт, 77

"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Велькович, Мойсандер, Баргфреде (Эггештайн, 82), Эггештайн, Классен, Кайнц (Писарро, 67), Крузе (Рашика, 52), Осако

"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Остшолек, Антон, Виммер, Соуза, Швеглер (Бакалож, 57), Асано (Вейдандт, 78), Майна (Харагучи, 61), Бебу, Фуллкруг
Теги: Ганновер Вердер
Сегодня, 20:26
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:43) #
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Прикольно у них там.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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