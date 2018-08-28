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Томаш Нецид продолжит карьеру в Нидерландах

Бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид перешел в "АДО Ден Хааг", сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.

29-летний Нецид был игроком ЦСКА с 2009-го по 2015-й годы. В составе армейцев он забил 19 мячей в 75 играх.

New Challenge @adodenhaag #new #club #adodenhaag #haag #football #thankyou

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Теги: Нецид
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