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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Карим Бензема летом не покинет "Реал"
"Реал" передумал продавать нападающего Карима Бензема.
По информации Marca, мадридская команда рассчитывает на форварда и не будет искать нового центрального нападающего.
До этого СМИ сообщали, что Бензема может покинуть команду и перейти в "Марсель".
Основной причиной того, что клуб передумал отпускать форварда стал уход нападающего Криштиану Роналду в туринский "Ювентус". Также мадридский клуб не проявляет активности на трансферном рынке, что является еще одним фактором.
"Газета.ру"
По информации Marca, мадридская команда рассчитывает на форварда и не будет искать нового центрального нападающего.
До этого СМИ сообщали, что Бензема может покинуть команду и перейти в "Марсель".
Основной причиной того, что клуб передумал отпускать форварда стал уход нападающего Криштиану Роналду в туринский "Ювентус". Также мадридский клуб не проявляет активности на трансферном рынке, что является еще одним фактором.
"Газета.ру"
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