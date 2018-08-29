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Карим Бензема летом не покинет "Реал"

"Реал" передумал продавать нападающего Карима Бензема.

По информации Marca, мадридская команда рассчитывает на форварда и не будет искать нового центрального нападающего.

До этого СМИ сообщали, что Бензема может покинуть команду и перейти в "Марсель".

Основной причиной того, что клуб передумал отпускать форварда стал уход нападающего Криштиану Роналду в туринский "Ювентус". Также мадридский клуб не проявляет активности на трансферном рынке, что является еще одним фактором.

"Газета.ру"
Теги: Бензема Реал
Сегодня, 20:30
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