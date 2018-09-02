"Севилья" проиграла "Бетису", Промес дебютировал за новый клуб

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:24
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (1)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (1)
22:57
Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит (12)
Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит (12)
22:38
Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти (23)
Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти (23)
22:06
Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео) (4)
Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео) (4)
21:32
"Барселона" забила 8 голов "Уэске" (3)
"Барселона" забила 8 голов "Уэске" (3)
17:29
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (6)
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (6)
16:43
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
16:12
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (21)
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (21)
15:56
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (5)
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (5)
"Севилья" проиграла "Бетису", Промес дебютировал за новый клуб
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Севилью".
Чемпионат Испании
3 тур
"Бетис" – "Севилья" 1:0
Голы: Санчес, 80
"Бетис": Лопес, Фирпо, Феддаль, Бартра (Сидней, 88), Манди, Каналес, Гуардадо, Инуи, Карвалью (Санчес, 75), Тельо, Морон (Санабрия, 59)
"Севилья": Вацлик, Арана (Видаль, 86), Гомес, Кьер (Промес, 87), Меркадо, Навас, Банега, Меса, Сарабия, Васкес (Гоналон, 61), Силва
Предупреждения: Карвалью, 30, Меркадо, 42, Силва, 45+1, Меса, 45+3, Каналес, 64, Меса, 66, Кьер, 71, Сарабия, 81, Санчес, 81
Удаления: Меса, 66
Чемпионат Испании
3 тур
"Бетис" – "Севилья" 1:0
Голы: Санчес, 80
"Бетис": Лопес, Фирпо, Феддаль, Бартра (Сидней, 88), Манди, Каналес, Гуардадо, Инуи, Карвалью (Санчес, 75), Тельо, Морон (Санабрия, 59)
"Севилья": Вацлик, Арана (Видаль, 86), Гомес, Кьер (Промес, 87), Меркадо, Навас, Банега, Меса, Сарабия, Васкес (Гоналон, 61), Силва
Предупреждения: Карвалью, 30, Меркадо, 42, Силва, 45+1, Меса, 45+3, Каналес, 64, Меса, 66, Кьер, 71, Сарабия, 81, Санчес, 81
Удаления: Меса, 66
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.