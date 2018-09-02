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"Севилья" проиграла "Бетису", Промес дебютировал за новый клуб

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Севилью".

Чемпионат Испании

3 тур

"Бетис" – "Севилья" 1:0

Голы: Санчес, 80

"Бетис": Лопес, Фирпо, Феддаль, Бартра (Сидней, 88), Манди, Каналес, Гуардадо, Инуи, Карвалью (Санчес, 75), Тельо, Морон (Санабрия, 59)

"Севилья": Вацлик, Арана (Видаль, 86), Гомес, Кьер (Промес, 87), Меркадо, Навас, Банега, Меса, Сарабия, Васкес (Гоналон, 61), Силва

Предупреждения: Карвалью, 30, Меркадо, 42, Силва, 45+1, Меса, 45+3, Каналес, 64, Меса, 66, Кьер, 71, Сарабия, 81, Санчес, 81

Удаления: Меса, 66
Теги: Севилья Бетис
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