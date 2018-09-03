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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кабмин РФ одобрил проект о безвизовом въезде в Россию зрителей Евро-2020
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона о безвизовом въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Как следует из пояснительной записки к документу, "с учетом положительного опыта законодательного регулирования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года... предлагается частично распространить действие Федерального закона от 7 июня 2013 года №108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на отношения по организации и проведению матчей UEFA Евро 2020 в Санкт-Петербурге".
"Законопроектом предусматриваются въезд в Россию зрителей UEFA Евро 2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров UEFA – на основании обыкновенных гуманитарных виз", - говорится в записке.
"Р-Спорт"
Как следует из пояснительной записки к документу, "с учетом положительного опыта законодательного регулирования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года... предлагается частично распространить действие Федерального закона от 7 июня 2013 года №108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на отношения по организации и проведению матчей UEFA Евро 2020 в Санкт-Петербурге".
"Законопроектом предусматриваются въезд в Россию зрителей UEFA Евро 2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров UEFA – на основании обыкновенных гуманитарных виз", - говорится в записке.
"Р-Спорт"
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