Кабмин РФ одобрил проект о безвизовом въезде в Россию зрителей Евро-2020

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона о безвизовом въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.Как следует из пояснительной записки к документу, "с учетом положительного опыта законодательного регулирования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года... предлагается частично распространить действие Федерального закона от 7 июня 2013 года №108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на отношения по организации и проведению матчей UEFA Евро 2020 в Санкт-Петербурге"."Законопроектом предусматриваются въезд в Россию зрителей UEFA Евро 2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров UEFA – на основании обыкновенных гуманитарных виз", - говорится в записке.