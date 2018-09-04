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Георгий Миланов - о переходе в чемпионат Венгрии: рад осуществить свою мечту

Экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов перешел в команду "Види" (ранее называлась "Видеотон"), которая выступает в чемпионате Венгрии. В своем инстаграме он написал о том, что ради принять новый вызов:

- Принимайте новые вызовы, чтобы чувствовать радость победы. Я счастлив получить возможность осуществить свою мечту в "Види". Благодарю за теплый прием, - написал Миланов в своем инстаграме.

Теги: Миланов ЦСКА Види
Вчера, 23:32
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот и маркизио, мечту осуществляет, в России))


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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