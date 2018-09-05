Экс-защитник мадридского "Реала" Мичел Сальгадо стал помощником главного тренера сборной Египта Хавьера Агирре, сообщает официальный твиттер-аккаунт египетской команды.Агирре был назначен наставником национальной команды в начале августа, после того, как в июне было объявлено, что Египетская футбольная ассоциация (EFA) не намерена продлевать контракт с главным тренером сборной Эктором Купером, под руководством которого команда потерпела три поражения на чемпионате мира в России и заняла последнее место в группе.Сальгадо выступал за "Реал" в 1999-2009 годах, став четырехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. За сборную Испании футболист провел более 50 матчей.