Икер Касильяс: я подумываю о завершении карьеры

Вратарь "Порту" Икер Касильяс не исключает, что он может закончить карьеру футболиста по окончании текущего сезона."Подумываю о завершении карьеры. Чем займусь? Пока не знаю. Возможно, стану тренером", – цитирует Daily Express Касильяса.