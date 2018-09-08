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Икер Касильяс: я подумываю о завершении карьеры

Вратарь "Порту" Икер Касильяс не исключает, что он может закончить карьеру футболиста по окончании текущего сезона.

"Подумываю о завершении карьеры. Чем займусь? Пока не знаю. Возможно, стану тренером", – цитирует Daily Express Касильяса.
Теги: Касильяс Порту
Сегодня, 16:03
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