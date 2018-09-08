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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Тюмень" и "Луч" не выявили победителя
В Тюмени завершился матч 10-го тура ФНЛ.
ФНЛ
10 тур
"Тюмень" – "Луч" 0:0
"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Коваленко, Козлов, Теленков (Карпов, 90), Лаук, Чудин, Парняков (Шакуро, 77), Вотинов (Рябокобыленко, 35), Малоян (Глухов, 66)
"Луч": Котляров, Царикаев (Патраско, 84), Суслов, Марущак, Степанец, Павленко (Голышев, 63), Носов (Прокофьев, 81), Замалиев, Машнев, Гордиенко (Калугин, 72), Часовских
Предупреждения: Часовских, 4, Степанец, 22, Замалиев, 74, Прокофьев, 82
Удаления: Прокофьев, 83
ФНЛ
10 тур
"Тюмень" – "Луч" 0:0
"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Коваленко, Козлов, Теленков (Карпов, 90), Лаук, Чудин, Парняков (Шакуро, 77), Вотинов (Рябокобыленко, 35), Малоян (Глухов, 66)
"Луч": Котляров, Царикаев (Патраско, 84), Суслов, Марущак, Степанец, Павленко (Голышев, 63), Носов (Прокофьев, 81), Замалиев, Машнев, Гордиенко (Калугин, 72), Часовских
Предупреждения: Часовских, 4, Степанец, 22, Замалиев, 74, Прокофьев, 82
Удаления: Прокофьев, 83
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