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"Тюмень" и "Луч" не выявили победителя

В Тюмени завершился матч 10-го тура ФНЛ.

ФНЛ

10 тур

"Тюмень" – "Луч" 0:0

"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Коваленко, Козлов, Теленков (Карпов, 90), Лаук, Чудин, Парняков (Шакуро, 77), Вотинов (Рябокобыленко, 35), Малоян (Глухов, 66)

"Луч": Котляров, Царикаев (Патраско, 84), Суслов, Марущак, Степанец, Павленко (Голышев, 63), Носов (Прокофьев, 81), Замалиев, Машнев, Гордиенко (Калугин, 72), Часовских

Предупреждения: Часовских, 4, Степанец, 22, Замалиев, 74, Прокофьев, 82

Удаления: Прокофьев, 83
Теги: Тюмень Луч-Энергия
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