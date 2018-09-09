Бендтнер сломал челюсть водителю такси

Нападающий "Русенборга" Николас Бендтнер обвиняется в нападении на водителя такси.Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября. В результате нападения футболиста таксист получил перелом челюсти и попал в больницу. Ему была сделана операция.- Могу подтвердить, что на нашего таксиста ночью было совершено серьезное нападение. Сейчас водителю предстоит операция в связи с переломом челюсти. О нападении было сообщено в полицию.Нападение совершил Никлас Бендтнер, - цитирует службу такси издание BT.Николас Бендтнер известен по выступлениям за "Арсенал", "Ювентус" и "Вольфсбург".