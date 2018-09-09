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Бендтнер сломал челюсть водителю такси

Нападающий "Русенборга" Николас Бендтнер обвиняется в нападении на водителя такси.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября. В результате нападения футболиста таксист получил перелом челюсти и попал в больницу. Ему была сделана операция.

- Могу подтвердить, что на нашего таксиста ночью было совершено серьезное нападение. Сейчас водителю предстоит операция в связи с переломом челюсти. О нападении было сообщено в полицию.

Нападение совершил Никлас Бендтнер, - цитирует службу такси издание BT.

Николас Бендтнер известен по выступлениям за "Арсенал", "Ювентус" и "Вольфсбург".
Теги: Бендтнер Русенборг
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