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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Бендтнер сломал челюсть водителю такси
Нападающий "Русенборга" Николас Бендтнер обвиняется в нападении на водителя такси.
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября. В результате нападения футболиста таксист получил перелом челюсти и попал в больницу. Ему была сделана операция.
- Могу подтвердить, что на нашего таксиста ночью было совершено серьезное нападение. Сейчас водителю предстоит операция в связи с переломом челюсти. О нападении было сообщено в полицию.
Нападение совершил Никлас Бендтнер, - цитирует службу такси издание BT.
Николас Бендтнер известен по выступлениям за "Арсенал", "Ювентус" и "Вольфсбург".
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября. В результате нападения футболиста таксист получил перелом челюсти и попал в больницу. Ему была сделана операция.
- Могу подтвердить, что на нашего таксиста ночью было совершено серьезное нападение. Сейчас водителю предстоит операция в связи с переломом челюсти. О нападении было сообщено в полицию.
Нападение совершил Никлас Бендтнер, - цитирует службу такси издание BT.
Николас Бендтнер известен по выступлениям за "Арсенал", "Ювентус" и "Вольфсбург".
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