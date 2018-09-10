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Леонид Кучук может продолжить карьеру в Первой лиге Украины

Экс-наставник "Ростова" и "Локомотива" Леонид Кучук может продолжить карьеру на Украине.

59-летний тренер рассматривается в качестве кандидата на пост наставника "Руха", выступающего во втором по силе украинском дивизионе.

Кучук ранее уже работал на Украине с киевским "Арсеналом" и каменской "Сталью".

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Теги: Кучук
Сегодня, 09:24
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