Леонид Кучук может продолжить карьеру в Первой лиге Украины

Экс-наставник "Ростова" и "Локомотива" Леонид Кучук может продолжить карьеру на Украине.59-летний тренер рассматривается в качестве кандидата на пост наставника "Руха", выступающего во втором по силе украинском дивизионе.Кучук ранее уже работал на Украине с киевским "Арсеналом" и каменской "Сталью".