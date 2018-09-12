Сын лучшего футболиста Румынии 20-го века забил прямым ударом с углового (видео)

В матче квалификации чемпионата Европы U21 молодежная сборная Румынии на своем поле со счетом 2:0 обыграла сверстников из Боснии и Герцеговины.Украшением матча стал гол, забитый полузащитником Янисом Хаджи. Янис является сыном Георге Хаджи, признанным лучшим футболистом Румынии в 20-ом веке.На 70-й минуте 19-летний Янис с углового закрутил мяч в дальний угол, застав врасплох боснийского вратаря.