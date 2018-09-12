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Сын лучшего футболиста Румынии 20-го века забил прямым ударом с углового (видео)

В матче квалификации чемпионата Европы U21 молодежная сборная Румынии на своем поле со счетом 2:0 обыграла сверстников из Боснии и Герцеговины.

Украшением матча стал гол, забитый полузащитником Янисом Хаджи. Янис является сыном Георге Хаджи, признанным лучшим футболистом Румынии в 20-ом веке.

На 70-й минуте 19-летний Янис с углового закрутил мяч в дальний угол, застав врасплох боснийского вратаря.

Теги: Сборная Румынии Хаджи
Сегодня, 12:26
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№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вратарь при подаче угловых обязан находиться на "дальней штанге", на ближней - защитник. Поэтому и пропустил легкий , на первый взгляд, мяч.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:29) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
красава
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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