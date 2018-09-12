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Дик Адвокат возглавил "Утрехт"

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат стал тренером "Утрехта", сообщает официальный сайт голландского клуба.

Ранее "Утрехт" отправил в отставку Жана-Поля де Йонга из-за неудовлетворительных результатов команды: после четырех туров в Эредивизии "Утрехт" занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в активе лишь одну победу.
Теги: Адвокат Утрехт
Сегодня, 20:13
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