Дик Адвокат возглавил "Утрехт"

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат стал тренером "Утрехта", сообщает официальный сайт голландского клуба.Ранее "Утрехт" отправил в отставку Жана-Поля де Йонга из-за неудовлетворительных результатов команды: после четырех туров в Эредивизии "Утрехт" занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в активе лишь одну победу.