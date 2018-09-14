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Юра Мовсисян стал игроком "Чикаго Файр"

"Чикаго Файр" подписал контракт с экс-форвардом российских "Спартака" и "Краснодара" Юрой Мовсисяном.

"Чикаго" забрал Мовсисяна с драфта отказов MLS, куда 31-летнего форварда выставил его уже бывший клуб - "Реал Солт-Лейк".
Теги: Мовсисян
Сегодня, 20:44
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пошёл по рукам после известных приключений в России.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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