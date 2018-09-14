Юра Мовсисян стал игроком "Чикаго Файр"

"Чикаго Файр" подписал контракт с экс-форвардом российских "Спартака" и "Краснодара" Юрой Мовсисяном."Чикаго" забрал Мовсисяна с драфта отказов MLS, куда 31-летнего форварда выставил его уже бывший клуб - "Реал Солт-Лейк".