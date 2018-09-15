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Сильвио Берлускони купит клуб Серии С на свой день рождения

Экс-владелец "Милана" Сильвио Берлускони близок к покупке клуба Серии С - "Монца".

По информации Football Italia, Берлускони должен завершить сделку по приобретению 70% акций клуба 29 сентября, в свой 82-й день рождения.

Совместно с Сильвио владельцем "Монцы", как и сообщалось ранее, станет бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани.
Теги: Милан Берлускони Галлиани
Сегодня, 16:56
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