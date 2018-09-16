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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Вулверхэмптон" нанес "Бернли" поражение
В матче 5-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Бернли" со счетом 1:0.
Чемпионат Англии
5 тур
"Вулверхэмптон" – "Бёрнли" 1:0
Голы: Хименес, 61
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Хонни, Боли, Коди, Беннетт, Невеш, Моутинью, Жота (Гиббз-Уайт, 88), Хименес (Бонатини 76), Кошта (Траоре, 66)
"Бёрнли": АХарт, Бардсли, Тейлор, Тарковски, Ми, Хендрик (Вествуд, 79), Леннон, Корк, Гудмундссон, Воукс (Вуд, 70), Барнс (Выдра, 56)
Предупреждения: Бардсли, 28, Корк, 37, Гудмундссон, 68, Жота, 72, Тейлор, 82, Невеш, 86
Чемпионат Англии
5 тур
"Вулверхэмптон" – "Бёрнли" 1:0
Голы: Хименес, 61
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Хонни, Боли, Коди, Беннетт, Невеш, Моутинью, Жота (Гиббз-Уайт, 88), Хименес (Бонатини 76), Кошта (Траоре, 66)
"Бёрнли": АХарт, Бардсли, Тейлор, Тарковски, Ми, Хендрик (Вествуд, 79), Леннон, Корк, Гудмундссон, Воукс (Вуд, 70), Барнс (Выдра, 56)
Предупреждения: Бардсли, 28, Корк, 37, Гудмундссон, 68, Жота, 72, Тейлор, 82, Невеш, 86
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