Новости партнеров

"Вулверхэмптон" нанес "Бернли" поражение

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Бернли" со счетом 1:0.

Чемпионат Англии

5 тур

"Вулверхэмптон" – "Бёрнли" 1:0

Голы: Хименес, 61

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Хонни, Боли, Коди, Беннетт, Невеш, Моутинью, Жота (Гиббз-Уайт, 88), Хименес (Бонатини 76), Кошта (Траоре, 66)

"Бёрнли": АХарт, Бардсли, Тейлор, Тарковски, Ми, Хендрик (Вествуд, 79), Леннон, Корк, Гудмундссон, Воукс (Вуд, 70), Барнс (Выдра, 56)

Предупреждения: Бардсли, 28, Корк, 37, Гудмундссон, 68, Жота, 72, Тейлор, 82, Невеш, 86
Теги: Вулверхэмптон Бернли
Сегодня, 17:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.