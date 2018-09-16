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Жозе Моуринью рассказал, что ему не нравится в защитнике Смоллинге

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" поделился, что его не устраивает в защитнике команды Крисе Смоллинге.

"Он был очень хорош, мне все понравилось. Единственное, что мне в нем не нравится — его прическа. Но кто я такой, чтобы указывать ему, как стричься?

Смоллинг играет хорошо, но он не один такой. Виктор Линделеф и Маруан Феллайни тоже провели два важных матча против "Бернли" и "Уотфорда". Эти две команды играют в два мощных форварда, поэтому нашей обороне пришлось нелегко", — приводит слова специалиста FourFourTwo.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Смоллинг Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:27
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