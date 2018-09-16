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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:47
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Жозе Моуринью рассказал, что ему не нравится в защитнике Смоллинге
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" поделился, что его не устраивает в защитнике команды Крисе Смоллинге.
"Он был очень хорош, мне все понравилось. Единственное, что мне в нем не нравится — его прическа. Но кто я такой, чтобы указывать ему, как стричься?
Смоллинг играет хорошо, но он не один такой. Виктор Линделеф и Маруан Феллайни тоже провели два важных матча против "Бернли" и "Уотфорда". Эти две команды играют в два мощных форварда, поэтому нашей обороне пришлось нелегко", — приводит слова специалиста FourFourTwo.
"Газета.ру"
"Он был очень хорош, мне все понравилось. Единственное, что мне в нем не нравится — его прическа. Но кто я такой, чтобы указывать ему, как стричься?
Смоллинг играет хорошо, но он не один такой. Виктор Линделеф и Маруан Феллайни тоже провели два важных матча против "Бернли" и "Уотфорда". Эти две команды играют в два мощных форварда, поэтому нашей обороне пришлось нелегко", — приводит слова специалиста FourFourTwo.
"Газета.ру"
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