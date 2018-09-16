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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Севилья" потерпела второе поражение в Примере
"Севилья" уступила "Хетафе" в матче 4-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
4 тур
"Севилья" – "Хетафе" 0:2
Голы: Анхель, 3, 38
"Севилья": Вацлик, Видаль (Промес, 69), Гомес, Кьер, Ньяньон, Навас, Меса (Васкес, 46), Банега, Сарабия, Силва, Нолито (Бен-Йеддер, 46)
"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш, Гонсалес, Кабрера, Дьене (Кристофоро, 78), Максимович, Портильо, Дьедиу (Фулкье, 69), Анхель (Сибасаки, 62), Молина
Предупреждения: Меса, 14, Кабрера, 16, Дьене, 19, Антунеш, 21, Навас, 21, Дьедиу, 45+1, Банега, 69, Гонсалес, 70, Фулкье, 7
Чемпионат Испании
4 тур
"Севилья" – "Хетафе" 0:2
Голы: Анхель, 3, 38
"Севилья": Вацлик, Видаль (Промес, 69), Гомес, Кьер, Ньяньон, Навас, Меса (Васкес, 46), Банега, Сарабия, Силва, Нолито (Бен-Йеддер, 46)
"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш, Гонсалес, Кабрера, Дьене (Кристофоро, 78), Максимович, Портильо, Дьедиу (Фулкье, 69), Анхель (Сибасаки, 62), Молина
Предупреждения: Меса, 14, Кабрера, 16, Дьене, 19, Антунеш, 21, Навас, 21, Дьедиу, 45+1, Банега, 69, Гонсалес, 70, Фулкье, 7
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