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"Севилья" потерпела второе поражение в Примере

"Севилья" уступила "Хетафе" в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

4 тур

"Севилья" – "Хетафе" 0:2

Голы: Анхель, 3, 38

"Севилья": Вацлик, Видаль (Промес, 69), Гомес, Кьер, Ньяньон, Навас, Меса (Васкес, 46), Банега, Сарабия, Силва, Нолито (Бен-Йеддер, 46)

"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш, Гонсалес, Кабрера, Дьене (Кристофоро, 78), Максимович, Портильо, Дьедиу (Фулкье, 69), Анхель (Сибасаки, 62), Молина

Предупреждения: Меса, 14, Кабрера, 16, Дьене, 19, Антунеш, 21, Навас, 21, Дьедиу, 45+1, Банега, 69, Гонсалес, 70, Фулкье, 7
Теги: Севилья Хетафе
Вчера, 23:50
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(1)
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Человек в форме хорошей и стоит кучу денег,а его второй матч подряд на замену выпускают...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:09) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
И гавномес губастый Антошка не помог innocent

Главное что Спартаку помогал в дерби сажать на жопу конскую оборону вместе с Игарем,а на Севилью срать,мы ее 5:1выносили на Открывашке)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Thriller (Сегодня, 00:32) #
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
И гавномес губастый Антошка не помог innocent


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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