Ярмоленко – первый украинец, забивший гол в АПЛ за прошедшие 10 лет

Хавбек "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оформил дубль в матче АПЛ с "Эвертоном" (3:1).Это первые за 10 лет результативный действия представителя Украины в Английской премьер-лиге.В мае 2008 года форвард "Ливерпуля" Андрей Воронин отличился в игре с "Тоттенхэмом" (2:0).