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Ярмоленко – первый украинец, забивший гол в АПЛ за прошедшие 10 лет

Хавбек "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оформил дубль в матче АПЛ с "Эвертоном" (3:1).

Это первые за 10 лет результативный действия представителя Украины в Английской премьер-лиге.

В мае 2008 года форвард "Ливерпуля" Андрей Воронин отличился в игре с "Тоттенхэмом" (2:0).

Sky Sports
Теги: Вест Хэм Ярмоленко Эвертон Воронин
Сегодня, 08:55
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