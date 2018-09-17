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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Челси" хочет приобрести нападающего "Фиорентины"
Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может стать футболистом "Челси", сообщает Daily Express.
В покупке 20-летнего итальянца лично заинтересован главный тренер "синих" Маурицио Сарри.
Трансферная стоимость Кьезы составляет 45 миллионов евро.
В покупке 20-летнего итальянца лично заинтересован главный тренер "синих" Маурицио Сарри.
Трансферная стоимость Кьезы составляет 45 миллионов евро.
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