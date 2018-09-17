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"Челси" хочет приобрести нападающего "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может стать футболистом "Челси", сообщает Daily Express.

В покупке 20-летнего итальянца лично заинтересован главный тренер "синих" Маурицио Сарри.

Трансферная стоимость Кьезы составляет 45 миллионов евро.
Теги: Челси Фиорентина Трансферы
Сегодня, 17:45
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