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"Саутгемптон" и "Брайтон" забили друг другу по 2 гола

Матч 5-го тура Премьер-Лиги между "Саутгемптоном" и "Брайтоном" завершился ничьей.

Чемпионат Англии

5 тур

"Саутгемптон" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 2:2

Голы: Хёйбьерг, 35, Ингс, 65 (пен.), Даффи, 67, Мюррей, 90+1 (пен.)

"Саутгемптон": Маккарти, Седрик, Бертранд, Вестергор, Худт, Хёйбьерг, Эльюнусси (Уорд-Праус, 76), Лемина, Редмонд, Ингс (Дэвис, 84), Лонг (Габбьядини, 76)

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Монтойя, Бонг, Даффи, Данк, Стивенс, Кнокар, Проппер, Биссума (Локадия, 76), Марч (Джаханбакш, 71), Мюррей

Предупреждения: Седрик, 56,Стивенс, 77, Маккарти, 86, Кнокар, 90+1, Локадия, 90+2
Теги: Саутгемптон Брайтон
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