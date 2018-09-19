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В FIFA 19 больше не получится "припарковать автобус" и отправить "всех в атаку"

EA Sports убрала из FIFA 19 тактики "припарковать автобус" и "все в атаку".

Это было сделано с целью упрощения. Таким образом общее число доступных тактик сократится с семи до пяти: "суперзащита", "защита", "обычная", "атака" и "суператака".

13 сентября вышла демоверсия FIFA 19 для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, релиз полной версии состоится 28 сентября.

Sport BIBLE
Вчера, 23:41
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