Андрей Ярмоленко о своем рейтинге в FIFA 19: моя скорость - 73? Вы серьезно?!

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился мнением о своих игровых показателях в FIFA 19.
"Моя скорость — 73? Вы серьезно?! Да, я не самый быстрый, но не 73 же. Думаю 80 было бы нормально" , — сказал Ярмоленко в своем инстаграме.
Ранее украинец попал в символическую сборную недели от FIFA 19 Ultimate Team.
"Моя скорость — 73? Вы серьезно?! Да, я не самый быстрый, но не 73 же. Думаю 80 было бы нормально" , — сказал Ярмоленко в своем инстаграме.
Ранее украинец попал в символическую сборную недели от FIFA 19 Ultimate Team.
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