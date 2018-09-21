Новости партнеров

Андрей Ярмоленко о своем рейтинге в FIFA 19: моя скорость - 73? Вы серьезно?!

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился мнением о своих игровых показателях в FIFA 19.

"Моя скорость — 73? Вы серьезно?! Да, я не самый быстрый, но не 73 же. Думаю 80 было бы нормально" , — сказал Ярмоленко в своем инстаграме.

Ранее украинец попал в символическую сборную недели от FIFA 19 Ultimate Team.
Теги: Ярмоленко Вест Хэм
Сегодня, 08:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.